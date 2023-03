Verdachte doodsteken zwangere Dionne zwijgt in overvolle rechtszaal, familie en vrienden krijgen nog geen antwoorden





Met gebogen hoofd, af en toe met zachte stem instemmend antwoorden op vragen van de rechtbank of hij de zitting kon volgen. Zo volgde Guus E. maandagmorgen via een videoverbinding de eerste zitting in zijn strafzaak. De Huissenaar stak volgens justitie op zondag 4 december 2022 zijn zwangere vriendin Dionne van Haren dood in hun appartement in Huissen.