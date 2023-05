Vijfklapper zet Joris Boehlé met stip op één

De boerderij van Erik blijkt een topattrac­tie; open boerderij­en­dag trekt duizenden uit het hele land

Na een uur had Erik den Hartog al meer dan duizend bezoekers geteld op zijn boerderij in de Betuwe. De veehouder deed vrijdag mee aan de Campina Boerderijdagen. ,,We verwachten meer dan 2500 bezoekers”, zegt hij lachend. ,,Veel? Nee, alleen de eerste keer werden we verrast.”