Vitrine omgekomen Duitse oorlogspiloot nieuwste aanwinst museum Niemandsland: ‘Meer aandacht aan luchtoorlog geven’

Buurt machteloos tegen spoorher­rie in de diepe nacht: ‘Heel veel gezinnen moeten met de ramen dicht gaan slapen’

Een klap in het gezicht van omwonenden aan het spoor in Nijmegen. Het aantal treinen gaat fors toenemen, de geluidshinder ook, zelfs ’nachts tussen 1 en 5 uur. Maar protest van de buurtbewoners, onder wie Fred van Mameren en zijn vrouw Wilma, wordt van tafel geveegd. Tot hun grote spijt: ,,We gaan ’s nachts lawaai horen van treinwc’s die worden leeggezogen, van treinen die op hun plek worden gezet.’’