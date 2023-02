Voetbalclub Jonge Kracht roept leden op niet meer over Polseweg te komen: ‘Grote zorgen over veiligheid’

Rick Derks van Jonge Kracht heeft zijn eigen fanpage: ‘Een speler van het zesde wilde een handteke­ning op zijn rug’

HUISSEN - Jonge Kracht tegen Driel is een clash tussen echte clubspelers. Damian Hendriks van Driel is er één en tegenstander Rick Derks van Jonge Kracht wordt het in rap tempo ook.

30 januari