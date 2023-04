Wijkagenten Huissen stellen zich op ludieke wijze voor: ‘Het is vrij lachwekkend, maar we bereiken wel ons doel’

‘Irritatie en onbegrip’ om vervallen Fun­da-vil­la die al jaren leegstaat: ‘Zoiets verwacht je hier niet’

Een vervallen villa in een keurige buitenwijk: het is de realiteit in Bemmel. Villa Vossenhof, een rijksmonument uit de negentiende eeuw, staat al jaren leeg én te koop op huizenwebsite Funda. Tot onbegrip van D66, dat wil dat de gemeente ingrijpt.