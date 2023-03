Wonen in oude boerenstal mag niet zomaar, zegt deskundige: ‘Uiteindelijk dreigt een uitzetting’

Dat Riza Sele van de gemeente Lingewaard zijn woning in het buitengebied van Gendt moet verlaten, is volgens de Nijmeegse emeritus hoogleraar sanctierecht Henny Sackers niet vreemd. ,,Plat gezegd geldt dat een bestemmingsplan net zo strikt is als een wettelijk voorschrift: je moet je er aan houden.”