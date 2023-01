Zo veel kostte het ontmantelen van zware vliegtuigbom in hartje Huissen

Hof van Huesse

,,Hiervan krijgen we 68 procent vergoed. Het resterende bedrag komt ten laste van het project Aloysiuslocatie”, zegt een woordvoerder van de gemeente Lingewaard. Ze doelt daarmee op het bouwproject ‘Hof van Huesse’. Dat bestaat uit een wooncomplex met twaalf woningen, zes koopappartementen en twaalf huurappartementen in de vrije sector. De verkoop is in november begonnen. Het project is naar verwachting in 2024 gereed.