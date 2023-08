Voor Peter (66) en zijn vrouw was het bingo, ineens was daar corona weer

60-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen vanaf oktober weer een coronavaccinatie halen. Maar welke coronavariant gaat er nu rond? Is die gevaarlijk? De 66-jarige Peter Sünnen en zijn vrouw kregen een paar weken geleden weer corona. ,,Het was best heftig, ze kwam niet meer bij.”