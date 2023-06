Heldere dag in Lisse

Opvang Oekraïners kost tientallen miljoenen: niet alleen voor onderdak, maar óók een schilder­cur­sus

Tientallen miljoenen euro’s per jaar steken gemeenten en veiligheidsregio’s in het Groene Hart in opvang van gevluchte Oekraïners. Dat geld gaat niet alleen naar onderdak, maar (soms) ook naar schilderles, een taalcursus of gezamenlijke lunch.