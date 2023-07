Stevige buien met een enkele keer onweer in Lisse vandaag

Tank-gek­te in regio: lange rijen bij de pomp, maar hier tank je zondag ‘extreem’ goedkoop

Nog snel even tanken, voordat zaterdag de prijzen omhoogschieten. Bij pompstations in Alphen stonden vandaag lange rijen. Op een enkele plek was de benzine zelfs op. Een klein lichtpuntje: dit weekend kun je bij één pomp in de regio ‘extreem goedkoop tanken'.