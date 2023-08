Reggie (68) uit Alphen herhaalt vandaag bij nationale In­dië-herdenking de woorden van zijn pa: ‘Nooit meer oorlog!’

Zijn vader kon nooit over oorlog praten, Reggie Baay voelt zich ‘verwend’ dat hij dat later bij de koninklijke familie en bij herdenkingen wél kon doen. Vanavond spreekt de Alphenaar (68) bij het Indisch Monument in Den Haag.