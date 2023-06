Vandaag helder weer in Lisse

Máxima brengt werkbezoek aan bouwplaats in Rijnsburg

Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan een woningbouwproject voor sociale huurwoningen in Rijnsburg in Zuid-Holland. Het bezoek vond plaats in aanloop naar de Dag van de Bouw, waarbij publiek een kijkje achter de bouwhekken kan nemen bij ruim 150 bouwplaatsen in heel Nederland.