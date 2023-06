Vandaag lekker weer in Lisse

VOETBAL TOTAAL Tweede ronde slagveld, teleurstel­ling neemt overhand en dit gebeurde nog meer in de nacompeti­tie

Woubrugge had iets te vieren, maar voor de meeste regioclubs eindigde de tweede ronde van de nacompetitie in een tranendal. Alleen CVC Reeuwijk en Zwammerdam bereikten de finale. Bij Moordrecht nam na de verloren de finale de teleurstelling de overhand bij de aanhang. Lees hier alles over de afgelopen nacompetitieronde.