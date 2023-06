Vanmiddag kans op lichte regen in Lisse

Carice van Houten wil na 15 jaar terug naar het theater

Carice van Houten wil na vijftien jaar weer het theater in. Dat vertelt de 46-jarige Leiderdorpse actrice in de nieuwe aflevering van de podcast PepTalk & Friends. Van Houten speelde in 2008 voor het laatst een grote voorstelling in het theater. Zij stond toen op de planken naast Pierre Bokma in het stuk De Gravin van Parma.