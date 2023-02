Auto rolt van parkeerplaats in Lochem: brandweer haalt man uit het water

Veelge­bruik­te brug in Lochem is in ‘zeer slechte staat’: niet stilstaan op de brug

Zwaar verkeer dat het centrum van Lochem wil bereiken, mag niet meer over de veelgebruikte brug over rivier de Berkel bij de Graaf Ottoweg. Er zou sprake zijn van zowel beton- als wapeningsschade aan de constructie van de oversteek, door overbelasting. Of de brug geheel vervangen moet worden of kan worden opgeknapt, is nog niet duidelijk.

