Baasjes kunnen hun pup in Lochem niet veilig los laten lopen, vindt Dennis: ‘Daar wil ik een plek voor creëren’

De zaak ligt nu bij de gemeente Lochem, die moet beslissen of zo’n losloopplek voor pups - honden jonger dan vier maanden - er komt. De vraag is of dat echt nodig is. De bekende hondendeskundige Martin Gaus vindt van wel: ,,Het is juist heel goed om puppies zich apart van de oudere honden te laten ontwikkelen. Want als ze rondrennen tussen honden die veel sterker en groter zijn, schrikken ze en worden ze misschien wel omver gebeukt. En dat werkt traumatiserend. Dan blijven ze altijd angstig.’’