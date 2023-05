Bart (27) zet QR-code als tattoo op zijn kont voor kans op ultiem voetbalduel: ‘Nee, moeder was niet blij’

Van pubquiz tot hossen in de feesttent: het weekend voor Hemelvaart is het feest in Markvelde

Jarenlang was het Voorjaarsfeest Markvelde hét feest dat het tentfeestenseizoen in Hof van Twente opende. Dit jaar niet, want vorig weekend werd er al gefeest in de tent van Wiene-Zeldam. Maar dat mag de pret niet drukken voor inwoners van de buurtschap en ver daaromheen: zij leven toe naar drie dagen feest op de weide aan de Steenmorsweg. Altijd in het weekend voor Hemelvaart.