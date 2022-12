Bestuurder onder invloed mist bocht en belandt in greppel bij Zutphen

Met video Deur van Zutphense tabaktem­pel valt definitief in het slot: ‘Stop met bloedend hart, maar het is beter zo’

Als de laatste rook is opgetrokken, resteert er slechts leegte in het monumentale pand aan de Zutphense Sprongstraat. Sigarenspeciaalzaak W. Schimmel is niet meer. Na ruim een halve eeuw sluit Willem Schimmel de tabaktempel in het hartje van de Hanzestad, bekend bij sigaren- en pijprokers over de hele wereld. Hij trekt het niet meer om de zaak te runnen. ,,Vandaag eindigt een tijdperk.’’

