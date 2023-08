Zutphen valt weer in de prijzen bij RopaRun: ‘Deze keer écht niet verwacht’

Het zonnetje scheen en Zutphen liep weer vol met juichende mensen. Na een verregende editie in 2022 was de RopaRun in Zutphen dit jaar weer als vanouds. Ook als vanouds, is de prijs die Zutphen ontvangt voor beste doorkomststad van de loop. Toch had de organisatie dat dit jaar écht niet verwacht.