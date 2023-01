Boer die bomen in Joppe illegaal velde, moet nog bomen herplanten voor eerdere kap in Gorssel

Café-eigenaar Gea Touw schrijft familiege­schie­de­nis met pleister­plaats De Viersprong in Markelo

MARKELO – Caféhouders horen de persoonlijkste verhalen van stamgasten en wildvreemden, maar wie zijn zij? In deze portretserie maken we een ronde langs de uitbaters van cafés in de Hof van Twente. Deze ronde: Gea Touw (61) is de vijfde generatie van haar familie die café-restaurant De Viersprong uitbaat. Oma’s appeltaart staat nog steeds op het menu.

