Brommobiel botst vol op busje tussen Gorssel en Eefde, bestuurster naar ziekenhuis

Derde klasse Winnend ABS zwaait zowel Martijn Stegink als de derde klasse vaarwel

Bijna leek ABS het wonder te voltrekken. Nadat een paar weken geleden de ploeg mentaal al afscheid had genomen van de derde klasse, mocht het door de eigen goede resultaten en de mindere van Holten hopen op een langer verblijf in de 3D. Daarvoor was een overwinning op Groen Wit ‘62 nodig en een nederlaag van Holten tegen Diepenveen.