Deze boeren leven eindelijk hun duurzame droom in Laren: ‘Je schakelt echt niet zomaar even om’

Brazilië is hoorbaar in Deventer met concert van saxofonist Lucas Santana

Zondag is het zover. Dan komt de Braziliaans-Nederlandse saxofonist Lucas Santana naar de Deventer Schouwburg. Volgens het jazzmagazine Jazzenzo is Santana een ‘ongelooflijk talent, één waarvan je er maar enkele per generatie tegenkomt.’

15:44