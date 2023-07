Dit zijn de VanMoof-broers Taco en Ties uit Lochem: ‘Ze durven te verliezen om te winnen’

Negatief zwemadvies opgeheven bij recreatie­plas Europarcs Resort Achterhoek

Er geldt geen negatief zwemadvies meer voor recreatieplas Europarcs Resort Achterhoek in de gemeente Lochem. Provincie Gelderland trekt de waarschuwing voor verminderde waterkwaliteit in. Dit betekent dat er geen verhoogd risico meer is op gezondheidsklachten.