Drugspand in Lochem gesloten, buurman blij en opgelucht: ‘Overlast liep de spuigaten uit’

Er lag een kilo wiet bij hem thuis, maar is dat genoeg om Mohamed uit zijn huis in Deventer te zetten?

Nadat eind januari een hennepdrogerij in zijn appartement in Deventer is gevonden, moet de huurder het pand verlaten. Dat weigert hij, de man claimt niets met die drogerij te maken te hebben. Woningcorporatie Ieder1 eiste vandaag in de rechtbank in Zwolle ontruiming.