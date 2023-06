Eén op de vier woningen in Lochem aangemerkt als energiezuinig

‘Burger­wees­huis en Deventer Schouwburg onder één dak is goedkoop­ste en haalbaar’

Poppodium Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg onder één dak huisvesten aan de Keizerstraat is haalbaar voor 38 miljoen. Dat is goedkoper dan voor beide instellingen afzonderlijk (ver)nieuwbouw realiseren. Dat lijkt, afgaande op informatie die via een lek naar buiten is gekomen, de uitkomst van vervolgonderzoek naar de toekomst voor beide instellingen.