Einde aan de ‘isoleer’ in jeugdzorg van Pluryn: ‘Het moet er niet uitzien als een cel’

GGD: meer mentale problemen onder middelbare scholieren in regio Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage middelbare scholieren dat mentale problemen ervaart, groeit. Dat stelt de GGD Noord- en Oost-Gelderland deze week op basis van het verdiepende onderzoek van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. Van 9 procent in 2015 groeide het naar 18 procent in 2021. „Een toename van mentale problemen zien we ook bij de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, waar de helft van deze groep psychische klachten ervaart.”