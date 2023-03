Enorme ravage na ongeval met vrachtwagen op N346 tussen Markelo en Lochem

Lekker scheuren op eigen land? Het mag weer in Berkelland! Gemeente­raad schrapt crossver­bod

Even voor de lol lekker een rondje crossen met een motor of bromfiets op een maisakker of weiland? Dat moet weer kunnen, vindt een meerderheid van de gemeenteraad van Berkelland. Het net twee jaar geleden ingevoerde verbod is daarom weer uit de APV.