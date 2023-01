ForFarmers krijgt nog geen groen licht voor joint venture met Brits bedrijf

Zutphen snapt onbegrip over Jan en Lies die woning uitmoeten: 'Maar kunnen regels niet veranderen’

Ongeloof en verbazing. Het verhaal van Jan en Lies Bemelaar die uit hun mantelzorgwoning in Zutphen worden gezet maakt de tongen los. Niet alleen in Zutphen, maar ook ver daarbuiten. Tal van lezers klommen in de pen met suggesties en mogelijke uitkomsten. ,,We kunnen de regels die er zijn niet veranderen.’’

3 januari