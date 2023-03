Foutje, bedankt! Lochem moet hier verplicht torentje bouwen van tienduizenden euro's

Emine Ernst uit Lochem kan ook onder druk tafelten­nis­ti­tel grijpen: ‘Twee weken voor NK al zenuwach­tig’

Zo lastig als Emine Ernst (19) het had aan het begin van het NK, zo makkelijk ging het in de finale. Bevrijd van alle druk mepte de Lochemse zich zondagmiddag in de eindstrijd tegen Tanja Helle in iets meer dan een half uur naar een 4-0 zege en haar tweede NK-titel op rij.