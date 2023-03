Gemeente Lochem wil harde toezegging van Gelre ziekenhuizen: ‘Géén verschraling van zorg’

Goochelt ontwikke­laar Barchems zonnepark met cijfers? ‘Panelen en natuur horen bij elkaar, als kip bij het ei’

Achttien hectare en een beetje. Zo groot moet het beoogde zonnepark Bekenschot in Barchem worden. De gemeente Lochem, waar Barchem onder valt, staat zonneparken van maximaal zestien hectare toe. Te groot dus, vinden kritische dorpsbewoners. Onzin, zegt ontwikkelaar TPSolar. ,,Die extra ruimte is noodzakelijk. Dat is nieuwe natuur.”