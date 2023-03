Goochelt ontwikkelaar Barchems zonnepark met cijfers? ‘Panelen en natuur horen bij elkaar, als kip bij het ei’

Drietal mishandelt ‘uit noodweer’ man op straat in Deventer: ‘Hij was inderdaad slecht voor mijn dochter’

Met twee gehavende ogen en een pijnlijke zij strompelde een man op 19 april 2021 richting voormalig woonzorgcentrum Corel in Deventer. Begon hij zelf in een psychose om zich heen te slaan of hadden een vader, zoon en een derde verdachte zelf hun redenen het slachtoffer aan te vallen?