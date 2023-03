Gorsselse Bokslag delft in ONK door valpartijen opnieuw het onderspit tegen grootste concurrent ‘moet hem kunnen hebben’

Vrijspraak Zutphena­ren van openlijke geweldple­ging: ‘Camera­beel­den zijn pover’

Vijf Zutphenaren zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de openlijke geweldpleging op 17 september 2017. De rechtbank oordeelt dat er te veel twijfel is over wie op welk moment waar was. Ook heeft de aangever, die zelf diverse keren met een mes uithaalde, sterk wisselende verklaringen afgegeven.