Heeft Eefde straks nog een dorpshuis? Huidige uitbaters failliet, huisarts en fysio bezorgd

Dorpshuis Het Hart Eefde B.V. en de overkoepelende Stichting Accommodaties Eefde (SAE, verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van het dorpshuis) zijn failliet verklaard. Zij konden niet langer aan hun financiële verplichtingen voldoen en vroegen zelf het faillissement aan. Dat werd vrijdag door de rechter in Zutphen uitgesproken. Het is de vraag of Eefdenaren straks nog in hun dorpshuis terecht kunnen. En meerdere zorgondernemers in Het Hart verkeren in onzekerheid.