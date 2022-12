Hiervan loopt het water je in de mond, of juist helemaal niet: Almelose bakker maakt oliebollenkoek

MET VIDEO Fietser (21) zwaarge­wond na aanrijding met vrachtwa­gen in Deventer

Een 21-jarige fietser uit Deventer is zaterdag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen in Deventer. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur, een 52-jarige man uit Den Haag, is aangehouden voor verhoor.

11 december