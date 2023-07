IJskar van Reinder en Mirco bij Gorssel is ware hotspot voor toeristen: ‘Dit is de poort van de Achterhoek’

Museum MORE in Gorssel viert 70ste verjaardag van schilder Jan Worst met overzichts­ten­toon­stel­ling

Jan Worst viert op zondag 23 juli zijn 70ste verjaardag. Ter ere van dit jubileum is er in Museum MORE in Gorssel een tentoonstelling over het oeuvre van de schilder te zien. Deze overzichtstentoonstelling - de eerste in Nederland - is tot en met 29 oktober te bekijken.