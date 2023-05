Inwoners van gemeente Lochem mogen meepraten over de toekomst van hun leefomgeving

met video Ook buitenland­se bezoekers vergapen zich aan dit eeuwenoude stukje Zutphen: ‘Je voelt hier echt de geschiede­nis’

Robin Kappenburg heeft iets met kastelen. Robuuste burchten en de middeleeuwen, ze spreken de jonge Duitser erg aan. Hij komt deze zondagmiddag dan ook volop aan zijn trekken bovenop de Berkelruïne in Zutphen. De eeuwenoude poort over het riviertje de Berkel is hét symbool van de oude vestingstad Zutphen en dit jaar voor het eerst vanaf het voorjaar maandelijks open voor publiek. Te beginnen in het weekeinde na Koningsdag. ,,Het loopt storm vandaag.’’