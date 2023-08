Inwoners van Lochem zijn de gelukkigste van heel Gelderland

Het gaat mis tijdens vakantie Twentse vrienden­groep als een van hen (44) drie kinderen betast

Het gaat mis tijdens een weekendje weg van een groep vrienden in de zomer van 2021 als de 11-jarige dochter van een van de vrienden overstuur de slaapkamer van haar ouders binnenstormt. Het meisje vertelt dat ze net in bed is betast door een van de vrienden van haar ouders.