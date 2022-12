Letse man (42) zit uren bibberend op een bankje in Zutphen, politie grijpt in

In deze week van uitbuiken zal er veel te veel vuurwerk zijn

Op welke dag de dag ook valt, de dag van vandaag, derde kerstdag, is een dag als een trage landing en een al even langzame doorstart. Terwijl alles op de een of andere manier doorgaat, staat er ook nog veel stil. En andersom, het is stil, maar veel gaat door. Of begint weer, aarzelend, op kousenvoeten. Uitbuiken slurpt alle energie op.

