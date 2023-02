LIVE | De Graafschap begonnen tegen Telstar, play-off hoop en Kist Cup op het spel

In dit ‘spookkas­teel’ bij Zutphen moeten mensen tot bezinning komen: ‘Imago past er perfect bij’

Verscholen tussen bomen in het buurtschap Cortenoever ligt een eeuwenoud kasteel. Jarenlang bewoond door notabele families, waarvan de laatste telg bruut vermoord werd door nazi’s. Al ruim 75 jaar wordt het niet bewoond en staat het te boek als ‘spookkasteel’. Eigenaar Fred Janssen gaat daar verandering in brengen. Hij is al sinds 2017 bezig er een ‘stiltecentrum’ van te maken. ,,Prachtig dat het dit imago heeft.”

