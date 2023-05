Livin’Room viert 10-jarig bestaan met concert in het Exelse bos

Tour van Deventer buurthuis­cam­per begint met horten en stoten: ‘Dit is gedoemd te mislukken’

De gemeente Deventer wil eenzaamheid en isolatie terugdringen met de mobiele buurthuiscamper Deef. Om zo in contact te komen met buurtbewoners en hun wensen en problemen te signaleren. Of het gaat werken? Niet iedereen is even enthousiast.