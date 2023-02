Lochem heeft nu een eigen crisisfonds: 1 miljoen voor mensen en organisaties in financiële nood

Met 1 miljoen euro in een crisisfonds wil de gemeente Lochem inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers helpen die in de problemen zijn beland door dure boodschappen en hoge energieprijzen. Kleine ondernemers kunnen bijna kosteloos geld lenen, inwoners of organisaties die het moeilijk hebben kunnen steun vragen. ,,Er is veel verborgen leed.”