Lochem krijgt ‘ergens’ regenboogkleuren, maar waarschijnlijk niet bij een zebrapad: ‘Te onveilig’

Een bijzondere wending van de handtekeningenactie die twee Zutphenaren zijn begonnen voor een zebrapad in regenboogkleuren in hun woonplaats. Zo’n kleurrijke versiering van het straatbeeld gaat er komen, maar vooralsnog niet in Zutphen. In buurgemeente Lochem lazen raadsleden over de petitie. Zij zijn zo enthousiast, dat ze dit nu in Lochem willen.