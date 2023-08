Lochem telt 1856 bestelauto's, jaarlijks gaat het 23 keer mis

Met Video Paul is een van de weinigen die in dit type auto rijden: ‘Uiteinde­lijk regeert de portemon­nee’

Waar elektrische auto's niet meer weg te denken zijn in ons straatbeeld, blijft de waterstofauto achter. Hoe komt dat? We stappen in bij Paul Bombeld (57) uit Warnsveld. ,,Uiteindelijk regeert de portemonnee.”