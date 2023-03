Lochems bedrijf gaat duizenden woningen neerzetten in aardbevingsgebied Turkije

Deventer zwicht voor bezwaren buurt bij miljoenen­school: ‘Maar we aanvaarden geen enkel voorstel’

Het nieuwbouwplan voor een middelbare school, sporthal en sportvelden in Keizerslanden is aangepast. Het miljoenenproject stuit op grote bezwaren van omwonenden. De gemeente Deventer probeert de buurt nu tegemoet te komen. Maar het is de vraag of dat genoeg is. ,,Er wordt nergens voor dit soort oplossingen gekozen.’’