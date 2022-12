Maarten Wolterink geeft workshop cartoon tekenen in Zutphen: hij publiceerde in Washington Post

Thema van de workshop is ‘Nieuwjaar'. De workshop duurt van 14.00 tot 15.30 uur en deelname kost 10 euro per persoon. Aanmelden voor de workshop kan via het mailadres aanmeldingen@museazutphen.nl. De Musea Zutphen bevinden zich aan ’s Gravenhof 4 in Zutphen.