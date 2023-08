Man uit Lochem zou vriendin dagen vastgehouden hebben en verkracht: ‘Misschien iets te veel geprobeerd’

Met Video Boze buren in Deventer beplakken splinter­nieu­we laadpaal: ‘Dit slaat nergens op’

Wie goed oplet, ziet steeds meer laadpalen in Deventer. Het straatbeeld in de stad verandert vrij geruisloos. Behalve in de Raambuurt. Omwonenden kregen daar plotseling een ongewenst exemplaar om de hoek. ,,Ik word hier nijdig en verdrietig van.’’