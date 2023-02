‘Mister spinning’ Nico Pluim gaf duizenden lessen in Laren: ‘Ik denk stiekem al aan de 5000ste les’

met poll Koopavond achter­haald? Zutphen stopt er in ieder geval mee: ‘Teleurge­steld, voor ons prima avond’

Een vlugge boodschap voor het weekeinde of een avondje rondslenteren door de binnenstad. De koopavond op vrijdag in Zutphen is een traditie, maar wel een die ten einde loopt. De koopavond is achterhaald omdat te veel winkels niet meer meedoen. ,,Het klinkt tegenstrijdig, maar dit is een stap vooruit.’’

31 januari