Na zware jaren wacht Rita uit Zutphen eindelijk een zorgeloze kerst: ‘Ik durf het nu te vieren’

Bouw van duizenden woningen in Deventer dichterbij door deal: ‘Blij met bezoek minister Hugo de Jonge’

1600 nieuwe woningen op Keizerslanden. Grofweg hetzelfde aantal in het stationsgebied. Dik 600 huizen rond Bathmen. Minister Hugo de Jonge liet zich vandaag in Deventer bijpraten over deze bouwplannen. Dankzij een deal met het Rijk en de provincie Overijssel kan Deventer met deze en andere (toekomstige) bouwprojecten verder, in de strijd tegen woningnood.

21 december