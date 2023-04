Naderende degradatie is voor Almen een domper maar zorgt bij EGGV voor acceptatie: ‘Zijn we gedegradeerd?’

wedstrijdverslag Moeizame avond leidt tot terecht verlies voor GA Eagles bij Vitesse

Go Ahead Eagles zat na de goede resultaten tegen FC Utrecht en Ajax op een mooie roze wolk. Daar donderde de ploeg van Rene Hake zaterdagavond weer af in Arnhem. Een door blessures flink aangepast elftal kwam geen moment in het ritme en reanimeerde zodoende het kwakkelende Vitesse. De thuisploeg hoefde niet eens groots te spelen om GA Eagles met 2-0 te verslaan.