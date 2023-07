Ondanks kritiek gaat bouwplan ‘Stegeman’ in Laren toch door: ‘Eén keer, maar niet nog eens op deze manier’

Met video Deventer op Stelten: is het echt weer groots als vanouds? ‘Rode draken hebben mijn hart gestolen’

Ondanks de hitte stroomde de Deventer binnenstad vol met mensen die de straattheateracts van Deventer Op Stelten wilden zien. Grote vraag is: is het weer als vanouds? Dat was wel de belofte van de organisatie, nadat het evenement vorig jaar vanwege corona nog een andere vorm had. Vier trouwe bezoekers geven hun mening.